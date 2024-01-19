Генерал-лейтенант ВС РФ рассказал о роли рубежей обороны во время контрнаступления ВСУ

Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что cистема оборонительных рубежей повысила живучесть российских войск во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пять-шесть раз. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Красная звезда».

По словам военного, к началу украинского контрнаступления по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов глубиной до 120 км и более. Он отметил, что учитывая масштабы и сроки выполнения задач, это является беспрецедентным случаем в истории войн и вооруженных конфликтов.

«Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объеме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники», — подчеркнул Ставицкий.

Как рассказал генерал-лейтенант, за восемь месяцев в зонах ответственности группировок российских войск было подготовлено свыше 400 батальонных районов обороны. Он указал, что к началу контрнаступления противника было отрыто свыше 3,6 тыс. км траншей и ходов сообщений и более 150 тыс. окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 тыс. блиндажей и более 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что российские дроны и минные поля являются одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.