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Украина получит от Франции аналог бомб JDAM

Глава МО Франции Лекорню: Киев ежемесячно будет получать от Парижа 50 бомб A2SM

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Shutterstock/AASM Hammer

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Киев ежемесячно будет получать от Парижа 50 бомб A2SM. С таким заявлением он выступил в эфире France Inter.

Такие ракеты являются аналогом американских JDAM. Средняя дальность этих ракет — 70 км. Снаряды обладают твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения, которая значительно увеличивает дальность полета и точность бомбы. 

До этого сообщалось, что французские ракеты будут устанавливаться на украинские истребители советского образца.

«Нам удалось адаптировать их для применения с самолетами советских моделей, потому что изначально ракеты предусмотрены для применения с истребителями «Rafale» или «Mirage», — сказал Лекорню.

Кроме того, стало известно, что с января Париж начнет передавать Киеву 3000 артиллерийских снарядов ежемесячно, а не 2000, как было ранее.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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