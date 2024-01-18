В Канаде объяснили, почему оплаченный почти год назад ЗРК NASAMS так и не передан Украине

В Канаде нашли объяснение почти годовой задержке с поставкой Украине зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Соединенных Штатов. Газета The Globe and Mail сообщила, что это связано с отсутствием разрешения со стороны американского правительства.

«Канадские официальные лица заявили, что NASAMS была оплачена в марте прошлого года, но поставка была отложена из-за требований соглашения о продаже иностранной военной техники между правительствами США и Украины, переговоры по которому все еще ведутся», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что для ускорения этого процесса министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на боевое дежурство встали дополнительные ЗРК NASAMS от партнеров.

24 декабря Минобороны РФ сообщило о поражении пусковых установок ЗРК NASAMS на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее Белый дом признал сокращение военной поддержки Украины.