Новый атомный ледокол проекта «Арктика» заложат 26 января

Закладка пятого атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» состоится 26 января на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «ПортНьюс».

Контракт на строительство пятого и шестого атомоходов был подписан еще в феврале 2023 года. Предполагается, что ледоколы получат наименования «Камчатка» и «Сахалин», а в эксплуатацию их введут в декабре 2028-го и в декабре 2030-го соответственно.

Параллельно в Петербурге продолжают строительство универсальных атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка».

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они способны вести суда, пробивая на своем пути лед толщиной до трех метров. В задачи атомоходов входит обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время полноценно функционируют три ледокола этой серии: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

В июне 2023-го в Минтрансе рассказывали об изменении в строительстве нового ледокола.

Ранее сообщалось, что в Военно-морском флоте РФ появятся пять новых дивизий.