Полковник назвал признак успеха в действиях армии России против ВСУ

Рост числа сдающихся в плен солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит об успехах ВС России. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».
Кошкин подчеркнул, что у российской армии есть успехи на фронте, поскольку она продвигается по всем направлениям.
«Краснолиманское тоже весьма важное, и реакцией стало то, что военнослужащие ВСУ довольно активно сдаются в плен», — сказал он.
16 января сообщалось, что военнослужащими штурмового подразделения российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении были захвачены позиции противника и взяты в плен украинские солдаты.
В тот же день Минобороны заявило, что солдаты ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении. На распространенных кадрах украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем военных России.
Украинский военнослужащий Александр Яковлев рассказал, что при обстреле около 20 минут прятался в яме, а после решил сдаться в плен. По его словам, поля вокруг заминированы, поэтому убежать невозможно.
Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Зеленскому все перестали доверять.