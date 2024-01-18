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Полковник назвал признак успеха в действиях армии России против ВСУ

Полковник Кошкин: рост числа сдающихся в плен солдат ВСУ говорит об успехе ВС РФ

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Thomas Peter/Reuters

Рост числа сдающихся в плен солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит об успехах ВС России. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».

Кошкин подчеркнул, что у российской армии есть успехи на фронте, поскольку она продвигается по всем направлениям.

«Краснолиманское тоже весьма важное, и реакцией стало то, что военнослужащие ВСУ довольно активно сдаются в плен», — сказал он.

16 января сообщалось, что военнослужащими штурмового подразделения российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении были захвачены позиции противника и взяты в плен украинские солдаты.

В тот же день Минобороны заявило, что солдаты ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении. На распространенных кадрах украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем военных России.

Украинский военнослужащий Александр Яковлев рассказал, что при обстреле около 20 минут прятался в яме, а после решил сдаться в плен. По его словам, поля вокруг заминированы, поэтому убежать невозможно.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Зеленскому все перестали доверять.

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