Рост числа сдающихся в плен солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит об успехах ВС России. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».

Кошкин подчеркнул, что у российской армии есть успехи на фронте, поскольку она продвигается по всем направлениям.

«Краснолиманское тоже весьма важное, и реакцией стало то, что военнослужащие ВСУ довольно активно сдаются в плен», — сказал он.

16 января сообщалось, что военнослужащими штурмового подразделения российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении были захвачены позиции противника и взяты в плен украинские солдаты.

В тот же день Минобороны заявило, что солдаты ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении. На распространенных кадрах украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем военных России.

Украинский военнослужащий Александр Яковлев рассказал, что при обстреле около 20 минут прятался в яме, а после решил сдаться в плен. По его словам, поля вокруг заминированы, поэтому убежать невозможно.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Зеленскому все перестали доверять.