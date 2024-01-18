В Иране вызвали поверенного в делах Пакистана после ударов

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства «Клуб молодых журналистов», дипломата вызвали, чтобы получить разъяснения по поводу ракетного удара со стороны Пакистана по иранской провинции Систан и Белуджистан.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном. Позже факт обстрела подтвердили в пакистанском МИД.

Сообщалось, что снаряды попали в семь объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана. Как рассказал журналистам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати, взрывы в регионе прозвучали примерно в 04:30 по местному времени (04:00 мск).

Ранее стало известно, что ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана.