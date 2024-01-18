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ВВС Пакистана входили в воздушное пространство Ирана

Reuters: ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана

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Faisal Mahmood/Reuters

Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ракетных ударов по «антипакистанским группировкам» в Иране вошли в воздушное пространство республики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанской разведке.

По словам собеседника агентства, пакистанские самолеты покинули иранское воздушное пространство после совершения ударов. Сколько истребителей было задействовано в операции, не уточняется.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.

Это стало ответом на то, что 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории»

В министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили удары Ирана по территории страны. После случившегося пакистанская сторона отозвала своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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