Рота, состоящая из женщин-военнослужащих, прибыла на позиции Вооруженных сил Украины на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

По его словам, подмогу направили к 12-й бригаде специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

Женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев, называется «К-2» и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Об этом удалось узнать в результате радиоперехвата, уточнил российский военнослужащий.

«Аид» также рассказал, что женщины под Кременным работают операторами беспилотных летательных аппаратов и снайперами, в первом деле они хороши, во втором еще предстоит их проверить.

Министерство обороны Украины в октябре 2023 года информировало, что число женщин-военнослужащих в республике с начала 2022 года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах украинских Вооруженных сил проходят службу почти 43 тысячи из них.

Город Кременная расположен в Луганской народной республике.

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