В нескольких районах Ирана прозвучали взрывы

Ранним утром 18 января в Иране был слышен звук взрывов. Об этом сообщил замгубернатора по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати, пишет РИА Новости.

По его словам, взрывы раздались в нескольких районах иранской области Сараван провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с Пакистаном на юго-востоке.

Как выяснили издания AFP и Anadolu, Пакистан нанес ответные удары по боевикам на территории Ирана. Снаряды попали по семи объектам сепаратистской Освободительной армии Белуджистана, отметили в СМИ.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

В МИД Пакистана заявили, что решительно осуждают удары Ирана по своей территории. Министерство иностранных дел Пакистана также осудило нарушение Ираном воздушного пространства страны.

Также стало известно, что Пакистан отзывает своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.