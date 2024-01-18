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США и Великобритания нанесли новый удар по Йемену

Al Masirah: США и Великобритания нанесли очередной удар по Йемену

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Johanna Geron/Reuters

США и Великобритания произвели вторую за ночь серию ударов по той части Йемена, которая контролируется мятежным движением хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Сообщается, что под обстрел попали провинции Дамар, Таиз, Ходейда и Эль-Байда.

По информации телеканала, один из ударов был нанесен по объекту хуситов в селении Ас-Салиф, который находится в провинции Ходейда на берегу Красного моря.

Ранее официальные лица США подтвердили факт первого удара по объектам мятежного движения.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам, что атакам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, представляющие непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям военно-морских сил США в этом регионе. Американец подчеркнул, что тем самым Вашингтон осуществил свое право на самооборону.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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