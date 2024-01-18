В одном из регионов Украины произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Других подробностей произошедшего портал не приводит.

Отмечается, что с 1:09 мск в Хмельницкой области действует воздушная тревога.

До этого стало известно, что в Одессе утром 17 января произошли очередные взрывы.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.