В Брянской области вертолет экстренно сел на автотрассу

В Брянской области вертолет выполнил аварийную посадку на федеральную автотрассу М3 «Украина», в результате чего произошел обрыв высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.

Согласно информации Богомаза, в результате аварийной посадки воздушного судна в четырех брянских районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — пропало электричество. На данный момент подачу электроснабжения за счет дописточников питания восстановили в Брасовском и Комаричском районах.

Губернатор заверил, что в двух других районах — Севском и Суземском — подача электричества будет возобновлена в самое ближайшее время.

Накануне Богомаз заявил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом Брянской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее стали известны подробности о пострадавших при крушении вертолета в Киргизии.