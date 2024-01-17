В Эстонии отказались сносить или переносить «Бронзового солдата»

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что памятник советскому солдату-освободителю, также известный как «Бронзовый солдат», не планируют демонтировать. Об этом сообщает ERR.

По ее словам, власти страны хотят избежать повторения беспорядков, которые произошли в 2007 году, когда монумент был перенесен из центра Таллинна на военное кладбище на улице Фильтри.

«Мы не хотим создавать новые гражданские беспорядки или напряженность в нашем обществе, потому что жители страны, для которых русский язык является родным, <...> тоже являются частью нашей общины», — отметила Каллас.

Премьер пояснила, что очень надеется избежать напряженности внутри Эстонии и поэтому демонтажа необходимо избежать. Таким образом Каллас отреагировала на депутатский запрос по поводу «удаления» памятника из публичного пространства.

16 января парламент Эстонии отказался демонтировать «Бронзового солдата». Большинство депутатов проголосовали против данной инициативы.

Ранее в Госдуме призвали власти болгарского Пловдива не сносить памятник «Алеша».