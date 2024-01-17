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ВС РФ поразили за сутки три склада ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили за сутки три склада ВСУ в зоне спецоперации

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы поразили за сутки три склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, всего были поражены — база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ».

15 января сообщалось, что российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение украинскому складу ракетно-артиллерийского вооружения в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого стало известно, что ВС России уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Незадолго до этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

Ранее ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских беспилотников.

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