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Российские войска ликвидировали 75 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 75 солдат на Южно-Донецком направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 75 солдат на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар по 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 127-й бригаде теробороны нанесли подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации. Живую силу противника поразили у Новомихайловки, Парасковиевки в ДНР и Приютного в Запорожской области.

Уточняется, что, помимо нескольких десятков солдат, ВСУ лишились артиллерийской установки «Гвоздика», орудия Д-20, а также двух автомобилей.

До этого сообщалось, что на Южно-Донецком направлении для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек, оборудованных ВСУ на опорных пунктах, российские войска использовали в том числе и 100-мм минометы. В МО РФ не уточнили, сколько опорных пунктов было уничтожено в результате операции.

Ранее ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки на Южно-Донецком направлении.

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Операция на Украине
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