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Полковник ВС РФ назвал угрозу для российских городов

Полковник Коротченко назвал новые поставки оружия для ВСУ угрозой городам России

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал новые поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрозой городам России. Об этом сообщает URA.RU.

По мнению эксперта, главной угрозой являются украинские беспилотники.

«В этом году ожидается продолжение поставок американских ракет ATACMS, британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow», — пояснил Коротченко.

Кроме того, он упомянул передачу Киеву ракет Taurus и истребителей F-16, способных нести различные виды вооружения. Единственным эффективным средством противодействия является комплексная система противовоздушной обороны.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, расширяет масштабы проведения подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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