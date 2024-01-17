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В МО РФ назвали количество сбитых в Белгородской области снарядов и беспилотников ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили 4 ракеты РСЗО Vampire и 2 БПЛА в Белгородской области

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Силы ПВО РФ сбили четыре ракеты РСЗО Vampire и два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки региона была пресечена утром 17 января.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом снова работает система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько воздушный целей.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Бои шли в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое ДНР.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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