В МО РФ назвали количество сбитых в Белгородской области снарядов и беспилотников ВСУ

Силы ПВО РФ сбили четыре ракеты РСЗО Vampire и два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки региона была пресечена утром 17 января.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом снова работает система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько воздушный целей.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Бои шли в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое ДНР.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.