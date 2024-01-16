Названы преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

Новый российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Инферно» может нести несколько боеприпасов и способен поражать как живую силу, так и технику. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Кроме того, по его словам, данный беспилотник менее уязвим перед типовыми противодроновыми средствами.

«Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», — пояснил эксперт.

Он добавил, что «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использоваться многократно.

16 января агентство РИА Новости сообщило, что российские войска начали ковровые бомбардировки украинских позиций на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции (СВО), используя специальные беспилотники-бомбардировщики «Инферно», разработанные компанией «Рустехдрон».

Как сообщили представители компании, БПЛА оснащен девятью слотами для сброса гранат. В процессе выполнения боевой задачи он проходит над окопами, открывает «бомболюки» и сбрасывает гранаты сериями по три, что создает аналог ковровой бомбардировки в авиации.

Ранее украинский военный заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.