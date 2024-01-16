Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщило Министерства цифровой трансформации страны.

В 11:37 мск 16 января сирены прозвучала в Киеве, Волынской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Спустя две минуты тревога была объявлена по всей Украине, в том числе в подконтрольных ей частях Херсонской и Запорожской областей.

В ночь на 16 января стало известно, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.