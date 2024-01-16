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В Иране объяснили удары КСИР по Иракскому Курдистану

МИД Ирана заявил, что КСИР ударил по Курдистану в Ираке для защиты суверенитета

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Alaa Al-Marjani/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по Иракскому Курдистану, чтобы защитить суверенитет страны, заявил МИД Ирана. Заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы дипведомства.

«Защита суверенитета и безопасности страны, противодействие терроризму, и это было частью справедливого наказания Исламской Республики нарушителям безопасности страны», — сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

До этого КСИР Ирана нанес серию ударов по позициями боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии. По заявлениям представителей КСИР, гвардейцы выявили и уничтожили места сбора командиров баллистическими ракетами. Действия назвали ответом на террористические атаки в иранском городе Керман в начале января.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где покоится генерал, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о предполагаемом ответе Ирана на теракт в Кермане.

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