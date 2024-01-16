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В Минобороны Польши оценили сообщение о подготовке в НАТО плана войны с Россией

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: НАТО должно быть готово к любым сценариям по РФ

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Czarek Sokolowski/AP

Страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с усилением наступления Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя сообщение немецких СМИ о якобы разработке Германией плана возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года.

Также министр отметил, что правительство польского премьера Дональда Туска продолжит усилия по усовершенствованию армии страны. В частности, новые власти восточноевропейского государства уже подписали ряд контрактов на поставку вооружений, а бюджет министерства обороны вырастет в 2024 году на 20% и составит 119 млрд злотых ($29,5 млрд).

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Содержание публикации прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров счел опубликованные Bild данные попыткой раздуть шумиху.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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Операция на Украине
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