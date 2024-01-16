Российская управляемая ракета впервые нашла иностранного покупателя

Российская управляемая ракета «Вихрь-1» впервые нашла иностранного покупателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонный концерн «Калашников».

Авторы публикации не уточняют, с какой именно страной был заключен экспортный контракт, но «Вихри» будут переданы «дружественной стране». Отмечается, что на заключение контракта повлияло успешное применение ракеты в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Русские теперь намного лучше справляются с подавлением и уничтожением средств ПВО на тактической глубине. Украинским ЗРК с радиолокационным наведением опасно находиться у линии фронта, тем более долго», — пояснил израильский аналитик Гай Плопский.

До этого в пресс-службе концерна «Калашников» сообщали, что Ижевский механический завод (ИМЗ) в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиаракет С-13, обеспечив своевременное выполнение гособоронзаказа.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.