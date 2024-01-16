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США осудили удары КСИР Ирана по Эрбилю

Госдеп: США осуждают удары КСИР Ирана по иракскому Эрбилю

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Depositphotos

США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбиль — административному центру Иракского Курдистана. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает ТАСС.

«Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», — сказано в заявлении.

Как подчеркнули в Госдепартаменте, Соединенные Штаты «поддерживают правительство Ирака и региональное правительство Иракского Курдистана в их стремлении удовлетворять чаяния иракского народа».

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что удары были нанесены баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

15 января иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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