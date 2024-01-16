Над Воронежем произошли взрывы

Над Воронежем произошли мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказали местные жители, от громких звуков тряслись окна в рамах. Всего произошло от пяти до девяти взрывов, передает Shot. Сообщается также о ярких вспышках в небе. Официальной информации на данный момент нет.

Вечером 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средствами противовоздушной обороны России были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

10 января сообщалось о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника.

9 января российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее в Баку произошел мощный взрыв.