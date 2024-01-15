США подтвердили попадание ракеты хуситов в американский контейнеровоз

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило информацию, согласно которой ракета хуситов попала в один из американских кораблей в акватории Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным командования, повреждения получил контейнеровоз. При этом в результате атаки никто из членов экипажа не пострадал, уточняется в заявлении американских военных.

«Поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу «Гибралтар Игл», — говорится в сообщении.

15 января Reuters передало, что принадлежащее США судно попало под ракетный обстрел у берегов Йемена. К тому моменту информацию подтвердили Военно-морские силы Великобритании, однако иные подробности не раскрывались.

Ночью 12 января американские и британские войска нанесли удары по более 16 объектам хуситского движения «Ансар Аллах», расположенным в Йемене. США и Великобритания атаковали свыше 60 целей, в результате чего взрывы произошли в районе аэропорта Саны и на территории нескольких крупных городов.

В некоторых случаях американские военные использовали для ударов по Йемену крылатые ракеты «Томагавк». Британские солдаты, в свою очередь, применили управляемые бомбы Paveway IV.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не обязан согласовывать атаки по объектам хуситов с конгрессом.