Российские военнослужащие создали копию позиций украинских войск на полигоне в Донецкой народной республике (ДНР), готовясь к штурму ключевых высот в Марьинке. Об этом рассказал командир штурмового подразделения с позывным Ялта, передает ТАСС.

По его словам, российские солдаты получили приказ захватить одну из стратегических точек в Марьинке. Ялта отметил, что специальную штурмовую группу для захвата подготовили за месяц. Кроме того, были разработаны план и позиция. С помощью дрона российские военные зафиксировали все огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), блиндажи и особенности местности.

«Все изучали, затем рисовали на бумаге, потом выкапывали и строили», — сказал командир.

Он подчеркнул, что ВС России нужно было обмануть ВСУ для захвата высоты, с которой просматривался горизонт. Стратегическая точка находилась в центре, а вокруг нее располагались позиции украинских военных, поэтому российских солдат атаковали со всех сторон. Командир указал, что после взятия высоты продвижение войск России в этом районе стало более эффективным.

До этого сообщалось, что российская армия после взятия под контроль Марьинки в Донецкой народной республике начала продвигаться к Курахово, ухудшая обстановку для украинских войск.

Ранее сообщалось, что в ДНР учредят медаль за освобождение Марьинки.