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В Турции рассказали о военном союзе с Россией против курдов

Лидер «Ватана» Перинчек предложил создать военный союз с Россией против курдов

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/Reuters

Лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек предложил создать военный союз с участием России для борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией на территории Турции. Об этом политик рассказал в интервью газете Aydınlık.

«Анкаре нужно немедленно установить военное сотрудничество с Сирией, Ираком, Ираном и Россией для ликвидации сепаратистских и псевдоисламских террористических организаций на севере Сирии и Ирака», — отметил он.

По словам Перинчека, власти этих стран, в том числе и России, готовы к такому шагу. Он также уверен, что убедить Москву вступить в такой союз — обязанность турецкого правительства.

«Это сотрудничество имеет важное значение для окончательного успеха в борьбе с терроризмом», — заключил политик.

Заявление главы «Ватана» последовало в ответ на нападение боевиков РПК на турецких военных в Северном Ираке.

В ответ военно-воздушные силы (ВВС) Турции провели несколько операций на севере Ирака и Сирии против курдов. По данным Анкары, вооруженные курды имели при себе камуфлированные автоматы M4 производства США.

Партия «Ватан» («Родина» по-турецки) не представлена в парламенте страны. Выступает с призывом о выходе Турции из НАТО.

Ранее в Турции раскрыли отношение к давлению Запада на Анкару из-за антироссийских санкций.

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