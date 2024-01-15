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РФ и Иран подтвердят взаимное уважение суверенитета в новом договоре

РФ и Иран выразят приверженность суверенитету друг друга в новом договоре

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Пресс-служба Минобороны РФ

Новый большой межгосударственный договор между Россией и Ираном подтвердит взаимное уважение странами суверенитета и целостности друг друга. Об этом сообщило Минобороны РФ со ссылкой на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой, бригадным генералом Мохаммадом Аштиани.

В ходе переговоров Шойгу отметил наращивание усилий Тегерана и Москвы в построении многополярного мира. Также стороны выразили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Как заявили в Минобороны, диалог между Шойгу и Аштиани стал очередным шагом к укреплению отношений между Россией и Ираном.

До этого телефонные переговоры с главой иранского МИД провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министры двух стран провели телефонный разговор, в котором затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее в США анонсировали санкции из-за военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР.

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