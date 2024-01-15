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Аналитики ожидают крупного наступления российских войск

Focus: Россия планирует новое крупное наступление на Украине при заморозках

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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия планирует новое крупное наступление на Украине в ближайшее время, сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, российские войска планируют начать наступление, как только земля замерзнет и по ней сможет пройти техника.

По словам журналистов, погодные условия, подходящие для проведения наступательных операций, ожидаются в период с 12 января по 2 февраля.

ISW предполагает, что наступление РФ будет сосредоточено на Авдеевском и Херсонском направлениях. Эксперты считают, что российские войска вряд ли смогут добиться «больших успехов», отмечает издание Focus.

До этого немецкий журнал Bild писал, что министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения ВС РФ после победы над Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его данным, бундесвер считает, что в феврале может произойти эскалация между НАТО и РФ. В статье также сказано, что ВС РФ начнут масштабное наступление на Украине и отодвинут ВСУ, которые столкнулись с нехваткой помощи.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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Операция на Украине
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