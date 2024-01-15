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Российские штурмовики нанесли авиаудар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: штурмовики Су-25 нанесли авиаудар по ВСУ на Донецком направлении

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PJSC UAC/Global Look Press

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что удары были нанесены неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило об успешном поражении всех целей.

15 января сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки на Южно-Донецком направлении.

14 января ВС РФ пресекли попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В этот же день ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что ВС РФ впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО.

Ранее российские снайперы рассказали об отношении к иностранным наемникам ВСУ.

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Операция на Украине
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