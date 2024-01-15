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Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь

Глава Николаевской области Ким: уклонисты не имеют права на полноценную жизнь

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Вталй Км/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Уклоняющиеся от призыва в ВСУ не имеют права жить полноценной жизнью. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью телеканалу «Мы — Украина».

«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — заявил Ким.

14 января представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал о побеге призывников из страны по поддельным документам.

До этого стало известно, что Эстония не будет высылать находящихся в стране украинских мужчин мобилизационного возраста.

13 декабря сообщалось, что действующие украинские депутаты и другие представители истеблишмента страны могут лишиться брони от мобилизации.

Ранее на Украине задержали иностранца за попытку вывезти уклониста из страны.

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