Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров во время выступления на пресс-конференции в швейцарском Давосе отказался говорить о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год.

По словам Умерова, о том, что из себя представляет план ВСУ на нынешний год, известно только украинским властям и их партнерам.

Ранее министр обороны Рустем Умеров назвал неприемлемым торможение законопроекта о мобилизации на Украине и объявил о готовности откорректированного варианта. По мнению Умерова, в настоящее время вопрос воинского учета и призыва в вооруженные силы Украины приобретает критическую значимость для страны.

Бывший советник экс-премьера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, а также министр обороны Рустем Умеров должны уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от российских ударов.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.