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На Украине признали сложности с производством артиллерийских боеприпасов

Украинский министр Камышин заявил о проблемах с производством боеприпасов

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что оборонная промышленность страны испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов.

«Тяжелее всего идет производство артиллерийских боеприпасов, потому что это дефицитная позиция глобально в мире», — сказал он.

Министр уточнил, что компонентами для производства являются взрывчатое вещество и порох, с которыми в мире наблюдается дефицит. По его словам, речь идет не только про Украину, но и про Евросоюз, Соединенные Штаты.

До этого немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют резервы для перехода к наступательным действиям, поэтому они вынуждены находиться в обороне.

Представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано заявили, что Евросоюз намерен производить один миллион снарядов в год, однако страны ЕС не смогут доставить столько снарядов для Украины к марту, как было обещано.

Ранее в США оценили последствия ударов «Кинжалами» по ВСУ.

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