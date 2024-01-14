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В МО Белоруссии заявили о равноправных отношениях с Москвой в военной сфере

Ревенко: отношения Москвы и Минска в военной сфере являются равноправными

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Взаимоотношения Белоруссии и России по вопросам военного сотрудничества являются равноправными и выгодными для обеих сторон. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко в интервью телекомпании белорусского минобороны «ВоенТВ».

«Отношения с Москвой [в военной сфере], прежде всего, они уважительные, они основаны на обоюдных интересах. Они равноправные», — сказал Ревенко, добавив, что сотрудничество Москвы и Минска выходит за рамки военных мероприятий.

Военнослужащий отметил, что отношения России и Белоруссии включают подготовку кадров, оснащение вооруженных сил Республики Беларусь современными вооружениями и военной техникой. Российская Федерация, в свою очередь, также получает современную технику из Белоруссии, подчеркнул помощник министра.

Он указал, что из проведенных в прошлом году департаментом международного военного сотрудничества 623 мероприятий более 300 были в рамках сотрудничества с Россией.

До этого президент Белоруссии заявил, что работники военно-промышленного комплекса Белоруссии сделают все необходимое, чтобы иметь возможность противостоять любой агрессии.

Ранее в Белоруссии отметили нарушения границы со стороны Украины.

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