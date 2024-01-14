На Украине объявлена воздушная тревога

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, а также в Киевской области и в Киеве.

Кроме того, сигнал воздушной тревоги прозвучал на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также в подконтрольной Киеву части ДНР.

До этого воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали аэродромы и заводы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. По его словам, российская армия посредством ударов авиации выбивает взлетно-посадочные полосы, уничтожает предприятия ОПК и наносит повреждения по электрическим подстанциям Украины.

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