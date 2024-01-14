ВС РФ впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

Российские военные впервые применили дрон «Черепаха» для доставки боеприпасов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании-разработчика «Арго» Константина Багдасарова.

По словам Багдасарова, первый экспериментальный образец «Черепахи» используют в Луганской народной республике (ЛНР). Основные задачи дрона — доставка боеприпасов и продуктов питания. Беспилотник рассчитан на транспортировку груза массой до 500 кг на расстояние до 5 км.

Дрон является электрическим, поэтому он не производит акустического шума и не виден тепловизорам. Высота корпуса аппарата составляет около 1 м, поэтому его трудно обнаружить на местности.

До этого британский аналитик Александр Меркурис говорил, что российские войска разрабатывают меры для полного подавления FPV-дронов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне боевых действий.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.