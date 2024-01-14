Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

Военные РФ впервые применили дрон – доставщик боеприпасов «Черепаха» в зоне СВО

close
100%
Shutterstock

Российские военные впервые применили дрон «Черепаха» для доставки боеприпасов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании-разработчика «Арго» Константина Багдасарова.

По словам Багдасарова, первый экспериментальный образец «Черепахи» используют в Луганской народной республике (ЛНР). Основные задачи дрона — доставка боеприпасов и продуктов питания. Беспилотник рассчитан на транспортировку груза массой до 500 кг на расстояние до 5 км.

Дрон является электрическим, поэтому он не производит акустического шума и не виден тепловизорам. Высота корпуса аппарата составляет около 1 м, поэтому его трудно обнаружить на местности.

До этого британский аналитик Александр Меркурис говорил, что российские войска разрабатывают меры для полного подавления FPV-дронов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне боевых действий.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами