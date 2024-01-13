Соскин заявил, что Россия ракетами ликвидировала аэродромы на Украине

Ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали аэродромы и заводы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. С таким заявлением выступил заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Россияне бьют сейчас очень штучно, точно», — утверждает он.

По словам Соскина, российская армия посредством ударов авиации выбивает взлетно-посадочные полосы, уничтожает предприятия ОПК и наносит повреждения по электрическим подстанциям Украины.

«То есть идет уничтожение инфраструктуры», — констатировал бывший советник Кучмы.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

До этого минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции.

Ранее экс-советник Кучмы призвал Зеленского сдаться.