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Украинских депутатов хотят лишить брони от мобилизации

«РБК-Украина»: депутатов Верховной Рады планируют лишить брони от мобилизации

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РИА «Новости»

Действующие украинские депутаты и другие представители истеблишмента страны могут лишиться брони от мобилизации. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на неназванного парламентария от партии «Слуга народа».

Как указано в публикации, в настоящее время законопроект о мобилизации находится на доработке в украинском министерстве обороны. При этом обозреватели отметили, что авторы документа намерены частично смягчить прописанные в нем нормы.

Тем не менее, по информации издания, общая концепция этой законодательной инициативы сохранит прежний вид. В частности, речь идет о введении различных ограничений для уклонистов от службы в армии.

«Пока варианта не видно. Понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклоняющихся, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное», — подчеркнул источник.

Он добавил, что данная мера призвана продемонстрировать равенство всех граждан страны вне зависимости от их статуса. Однако практического смысла в подобной инициативе почти нет, уточнил представитель «Слуги народа».

По словам авторов статьи, в украинском законодательстве уже закреплено положение о брони от мобилизации для народных депутатов. В связи с этим, даже если в новом мобилизационном законе не будут прописаны привилегии для парламентариев, военные комиссариаты все равно не решатся их трогать, говорится в публикации.

Ранее главу Украины Владимира Зеленского упрекнули в многократном уклонении от службы в армии.

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