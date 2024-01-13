На Купянском направлении отразили три штурмовых атаки ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что российские военные за сутки отразили на Купянском направлении три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои прошли в районе Синьковки Харьковской области, ВСУ потеряли до 35 бойцов.

Также были уничтожены танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab и артиллерийская система М777.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские войска поразили 107 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ с 6 по 12 января потеряли более 585 военнослужащих на Купянском направлении.

11 января заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев во время заседания рабочей группы военно-промышленной комиссии России заявил, что все запланированные в прошлом году поставки особо востребованных образцов вооружения выполнены.

Ранее Шойгу рассказал об оснащении армии России инновационным оружием.