Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о суточных потерях ВСУ на Южно-Донецком

МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 110 человек за сутки

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские войска за сутки поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, всего на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 110 человек. Уточняется, что подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли удар по формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В Минобороны уточнили, что за сутки украинские войска также потеряли три автомобиля и гаубицу Д-20.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли на Краснолиманском направлении до 995 военных и 35 единиц техники.

12 января украинский генерал в отставке Сергей Кривонос выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях.

В этот же день сообщалось, что на Южно-Донецком направлении были уничтожены три пункта дислокации ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами