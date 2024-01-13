Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские войска за сутки поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, всего на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 110 человек. Уточняется, что подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли удар по формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В Минобороны уточнили, что за сутки украинские войска также потеряли три автомобиля и гаубицу Д-20.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли на Краснолиманском направлении до 995 военных и 35 единиц техники.

12 января украинский генерал в отставке Сергей Кривонос выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях.

В этот же день сообщалось, что на Южно-Донецком направлении были уничтожены три пункта дислокации ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.