Российские войса поразили три бригады ВСУ, включая президентскую

Группировка войск ВС РФ «Юг» нанесла поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе одной президентской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

По его словам, атаки проводились при поддержке ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии.

»[ВС РФ] успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Новгородское, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам в районе Веселого и Клещеевки», — поделился Астафьев.

Он добавил, что потери украинской стороны составили до 265 военных.

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