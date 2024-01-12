Белый дом после атак на хуситов: США не заинтересованы в войне с Йеменом

Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Йеменом. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, американцы не планируют проведение наземной операции, а также не заинтересованы в участии в каком-либо другом конфликте.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США удалось добиться «хорошего эффекта» ударами по позициям йеменских хуситов.

Ранее в Британии рассказали о дальнейших планах по ударам по Йемену.