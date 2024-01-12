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В Киеве обвинили Россию в массовом подрыве мостов на Украине

Киевский эксперт Жирохов заявил, что ВС РФ уничтожают мосты на Украине

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Телеграм-канал «SHOT»

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожают мосты на Украине для того, чтобы создать логистические проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» сообщил киевский военный эксперт Михаил Жирохов.

«В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям — мостам. Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают», — сообщил Жирохов.

12 января министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ с 6 по 12 января потеряли более 585 военнослужащих на Купянском направлении.

До этого стало известно, что расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» успешно уничтожили укрепленные позиции и пехоту противника на Купянском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли почти тысячу бойцов на Краснолиманском направлении.

Ранее ВС РФ сообщили, что ударили по наемникам ВСУ.

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Операция на Украине
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