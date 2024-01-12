Хуситы собираются наносить удары по связанным с США морским судам

Йеменские хуситы будут наносить удары по связанному с Соединенными Штатами и Британией морскому судоходству. Об этом сообщил член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухайти, слова которого передает РИА Новости.

«Мы атаковали только корабли, связанные с сионистским образованием. Однако сегодня мы будем наносить удары по морскому судоходству, связанному с Америкой и Британией и их интересами в ответ на их агрессию против Йемена», — заявил аль-Бухайти.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее были названы мотивы ударов США и Британии по Йемену.