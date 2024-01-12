Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил свои опасения относительно действий США, которые, по его мнению, провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружия в Финляндии. Об этом он написал в соцсети Х.

Полковник заявил, что уже были отправлены некоторые силы в Финляндию, и если им разрешат, они разместят ракеты в этой стране.

Макгрегор утверждает, что подобные действия могут привести к вооруженному столкновению и делают Финляндию магнитом для нападения. Он также возмущен тем, что глобалистские элиты продолжают распространять абсурдное утверждение о том, что «русские идут».

В связи с этим кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб высказался об отношениях с Россией. В то же время министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради поддержки Киева.

Москва в свою очередь заявляет, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремясь расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских границ. Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова указал, что действия Североатлантического альянса лишь подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.