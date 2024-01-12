На Южно-Донецком направлении уничтожены три пункта дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки», — заявил Гордеев.

Кроме трех уничтоженных пунктов дислокации, под удар также попали подразделения ВСУ, которые пять раз пытались провести ротацию в районах Новомихайловки и Старомайорского.

До этого подразделения российской группировки войск «Запад» отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, заставив противника отступить.

По данным начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.