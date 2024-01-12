Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под Донецком уничтожили три расположения ВСУ

МО: ВС России уничтожили три пункта дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении

close
100%
«Zvezdanews»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Zvezdanews»

На Южно-Донецком направлении уничтожены три пункта дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки», — заявил Гордеев.

Кроме трех уничтоженных пунктов дислокации, под удар также попали подразделения ВСУ, которые пять раз пытались провести ротацию в районах Новомихайловки и Старомайорского.

До этого подразделения российской группировки войск «Запад» отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, заставив противника отступить.

По данным начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами