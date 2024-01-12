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Хуситы заявили, что наносят удары по военным базам и объектам США и Британии

Али аль-Кухум: хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Хуситы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» наносят удары по военным базам и объектам Великобритании и США. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал член политбюро движения Али аль-Кухум.

«Ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы (хуситы) отвечают и отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море», — заявил он.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

До этого журналист Стивен Суинфорд газеты The Times сообщил, что в ночь на 12 января США и Британия планируют нанести удары с воздуха по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

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