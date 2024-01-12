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Российскую самоходку «Мста-С» модернизируют после опыта применения на СВО

ТАСС: у самоходки «Мста-С» усилят защиту башни

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Павел Лисицын/РИА Новости

После использования самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» в СВО ее конструкция будет доработана, включая усиление защиты башни. Об этом сообщил источник из оборонно-промышленного комплекса агентству ТАСС.

«Доработки самоходной артиллерийской установки «Мста-С» будут внесены на основе ее использования в СВО. В частности, будет улучшен дизайн башни и ее защита. Будут учтены методы, которыми противник пытается бороться с этим типом САУ на поле боя», — заявил источник журналистам.

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» широко используется в зоне СВО. Она обладает несколькими уникальными тактико-техническими характеристиками, включая высокую скорострельность, возможность стрельбы различными типами снарядов и быстрое перемещение в огневую позицию и ее покидание.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины больше всего ждут самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ».

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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