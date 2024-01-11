В Пентагоне признали проблемы с отслеживанием оборонной помощи США Украине

Министерство обороны США не осуществляло надлежащим образом надзор за оборонными поставками на Украину. Об этом в беседе с газетой The New York Times (NYT) заявил генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.

«Американские представители минобороны и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться обо всех поставках оружия Украине», — рассказал генинспектор, ссылаясь на доклад Пентагона.

По его информации, свыше половины из общего объема поставок осталось до сих пор неучтенным, программы мониторинга не выполняются должным образом.

Согласно отчету оборонного ведомства, американские чиновники не отслеживали должным образом ручные ракеты, дроны-камикадзе и приборы ночного видения на сумму свыше $1 млрд.

Сторч выразил опасения, что вооружение может оказаться украдено либо перевезено контрабандой, заключается в материале.

В ноябре зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Соединенных Штатов заканчиваются одобренные средства на помощь Украине.

Ранее WP писала, что утверждает о нехватке в США мощностей для поставок снарядов на Украину.