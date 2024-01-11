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Российские силы поразили военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 160 солдат и установку «Акация» под Красным Лиманом

Подразделения группировки «Центр» российский войск при поддержке боевых самолетов, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Столкновения произошли в районе Серебрянского лесничества.

ВСУ лишились до 160 военнослужащих, четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Акация».

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО на Украине уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 609 беспилотников, 14563 танка и т.д.

Чуть ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил в интервью РИА Новости, что расчеты российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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